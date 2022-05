Laurianne BERNARD

Depuis 1982 ...



( et dans le désordre ! )



intérêts éclectiques / imaginaire riche / grande créativité / curiosité / ouverture d’esprit / disponibilité / sensibilité / spontanéité / goût pour le monde culturel / capacité d’écoute / réactivité / relever des défis / enthousiasme / passion / analyse / diplomatie / synthèse / grande capacité de travail / contact adapté / concentration / confrontation aux difficultés / initiatives / organisation / autonomie / capacité d’adaptation / rester dans l’ombre / servir l’essentiel / savoir-faire / perfectionnisme / inventer / pragmatisme / s’adapter aux désirs des clients / respect de l’autorité / maîtrise des outils de production / formation solide / efficacité / flexibilité / intégration facile / dimension humaine forte / esprit d’équipe / énergie / recherche de l’élégance / respect des personnalités / goût pour le raffinement / engagement total / optimisme / vision scenographique / imaginer des sénarios / muséographie / formation d’architecte d’intérieur - designer / créations originales / design d’objets / mobilier urbain / espaces de vie / mise en scène / états d’âme / jeux des matières / création de bijoux / associations d’éléments hétéroclites / sensations / émotions / Dieu est dans les détails / architecture du XX ème / designers / peinture XIX ème et XX ème / Pyrénées Orientales et Cerdagne / vitraux contemporains / histoire du paysage / illustrations / land-art / installations artistiques en plein air / sculpture du XIX ème / stylisme / danse classique / modern jazz / danse contemporaine / décorateurs de théâtre / patinage artistique / artistes contemporains / musique classique / opéras / littérature du XIX ème / dessins / théâtre / photographie numérique / collection de paysages français / haute couture / mythologies / romans Russes / goût pour les histoires / curioisité pour les tournages de films / costumes de ballets / design du XXème / architecture sensible / spectacles sur glace / cirque / Genus Loci / Shakespeare / mobiles et suspensions / château des Prureaux / jeux de lumière / décoration / less is more / rêves / mystique / goût pour l’insolite / accumulation d’images / originalité / ménagerie / goûter et pâtisserie ornementale / fantaisie / admiration / recherches / découvertes / art pour tous / oeil aiguisé / portraits / modestie ... si si je vous assure ! / Paris / Rome / Venise / Londres / Bruxelles / Amsterdam / Barcelone / Séville / Grenade / Cordoue / Venise / Prague / Orient-Express ... à suivre !



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Sketch up

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Acrobat Pro

Vectorworks

Artlantis