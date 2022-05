Laurianne PECCHIO

Forte de nombreuses années d'expériences dans le secteur du social, j'ai pu évoluer en insertion par l'activité économique notamment en chantiers d'insertion.



J'occupe actuellement un poste de conseillère en évolution professionnelle avec la fonction de référente mission locale.



Dans le cadre de mon activité, je suis en contact avec différents partenaires, j'accompagne les demandeurs d'emploi ainsi que les entreprises dans la création de mesures et organise des job dating ainsi que diverses informations collectives.



J'aime les défis et possède un goût prononcé pour les aventures professionnelles et personnelles.



Je suis motivée à atteindre les objectifs fixés

La détermination est mon maître mot!



Mes compétences :

animation temps colléctif

prévention et de gestion des conflits

identification de signes d'addiction

conduite d'entretien individuel

Conduite de projet

Diagnostic

Partenariat