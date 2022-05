Laurianne VANNIER

Après des études juridiques et une spécialisation en droit social et ressources humaines, j'ai pu réaliser des missions diverses dans le domaine bancaire : organisation, gestion du changement, audit mais principalement des fonctions de Recrutement, Gestion des carrières et Formation.



Ces fonctions variées, enrichissantes par les contacts humains quotidiens, m'apportent beaucoup de satisfaction et le sentiment d'en apprendre un peu plus chaque jour.



J'appartiens à un groupe bancaire dynamique, aux valeurs humaines que je suis fière de transmettre aux candidats que je rencontre et de partager avec les collaborateurs que je côtoie au quotidien.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Gestion des carrières

Recrutement

Banque

Formation

Organisation

Droit Social

Gestion des ressources humaines

gestion de projet RH