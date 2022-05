Laurie-Anne BLANQUET

Madame, Monsieur,



Ingénieur EME-Rennes (Ecole des Métiers de L’Environnement) depuis 2015, je vais finaliser mes études par un Mastère Spécialisé « Qualité Sécurité Environnement » auprès de l’EISTI/TASQ-OM (Techniques Avancées et Systèmes Qualité-Optimisation du Management) cet automne.



Dans ce cadre et afin de valider ma formation, je recherche un contrat de professionnalisation ou un stage très opérationnel QHSE auprès de professionnels reconnus.

Ce contrat (ou stage) sera l’occasion de mettre en pratique ma formation théorique. Il se déroulera sur un rythme de 4 jours par semaine pendant un an en entreprise et pourrait débuter dès novembre 2016.



Mes expériences professionnelles précédentes effectuées dans des univers très variés, m’ont permis de développer mes connaissances en matière de sécurité, de tester mes capacités d’adaptation et de communication :



• J’ai pu notamment mettre à profit mes compétences organisationnelles et ma capacité à respecter les délais en menant à bien un projet de sécurité chez Nexans.



• J’ai également découvert certains aspects HSE pendant mon stage de fin d’études aux Apaves Parisiennes lors de missions comme la réalisation d’un événement clients concernant les ICPE, la participation à des audits sur les TMD (Transports de marchandises dangereuses), ou la politique Santé & sécurité au travail.



Elles m’ont renforcée dans ma détermination à intégrer une équipe QHSE.



Consciencieuse, volontaire, déterminée et dynamique.



Mes compétences :

Communication interne

Organisation du travail

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Traitement des eaux

Ingénierie

Management environnemental

Environnement

Développement durable

Eco-conception

Prévention Et Gestion Des Déchets

Droit en environnement

Microsoft Access