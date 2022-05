Laurie BOURGEOIS

Je recherche un poste de chargée de prévention/promotion santé pour aider chacun à préserver sa santé ou à se prémunir contre les risques professionnels. Ma mission est de déployer et de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d'information, de formation, et de promotion et d'éducation en cohérence avec les enjeux de santé publique.



ACTIVITÉ

En pratique, je peux participer à la définition des plans d’actions locaux visant à promouvoir les programmes de prévention et de promotion de la santé et de la santé au travail d’organismes de protection sociale (assurance maladie), de mutuelles, d’associations, de collectivités territoriales (service prévention santé) en cohérence avec les plans nationaux et sur la base d’une analyse des enjeux locaux.

J’en assure la mise en œuvre et en évalue l’impact. Dans ce cadre, je peux concevoir et animer des séances collectives d’information ou de formation auprès des partenaires internes et/ou externes et créer ou adapter les outils pédagogiques appropriés au public ciblé.



Mes compétences :

Project Management

Public Health

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word