Laurie CONTRERAS

Je suis diplômée du BTS CGO depuis 2016 et possède une expérience en tant que comptable de 15 mois.

Je suis quelqu'un de rigoureuse, sérieuse, dynamique et organisée.



Mes compétences :

Droit du travail

Comptabilité générale

EBP Gestion commerciale

Ciel Paye

Microsoft Access

CIEL Gestion commerciale

EBP Compta

Sage

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage Accounting Software

Oxygene

Cegid Optimum

Coala

Bookkeeping

Fixed Assets

Invoicing

Invoicing > Payment of Invoices

Paye/Prsi

Payroll

Reconciliations

Microsoft Dynamics