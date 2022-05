Laurie DAVIET

Titulaire d’un Bachelor en Management à l’ESCEM Poitiers (Bac+3) et diplômée d'un Master Responsable communication et médias à SciencesCom - Audencia Group (Bac+5), je suis actuellement à la recherche d'un contrat.



Mes différentes formations m’ont permis de bâtir un profil complet, alliant marketing et communication. J'ai pu développer mes connaissances sur les stratégies de marque et sur les comportements consommateurs, de la réalisation d’études de marché à l’élaboration de plans marketing, plans de communication et plateformes de marque.

Ces deux formations conjuguées à mes diverses expériences professionnelles, me permettent aujourd’hui d’avoir une vision globale sur l'ensemble des processus marketing et de communication autant stratégique qu'opérationnelle.



Je désirerai aujourd’hui rejoindre une équipe dynamique et mettre à profit mes compétences complémentaires en communication et marketing. Je souhaiterai en particulier m'investir dans le développement de produits et la stratégie de marque et participer aux activités opérationnelles.







Mes compétences :

Analyse de marché

Commercial

Communication

Communication de marque

Communication externe

Communication produit

Communication Réseaux Sociaux

Cosmétique

Études marketing

Gestion commercial

gestion d'événements

Gestion de la relation client

Internet

Mailing

Management

Management de la marque

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing produit

Mode

Organisation

Presse

Prospection

Réalisation

Réalisation de supports de communication

Rédaction

Relation Client

Relationnel

Relations Presse

réseaux sociaux

Stratégie

Stratégie de developpement

Supports de communication

Textile

Veille