Laurie DUFFRENE

Dès mes études d’œnologie en Bourgogne il y a plus de 10 ans, j’ai eu de l’intérêt pour la viticulture car j’ai été convaincue tôt que le vin se prépare à la vigne.

Consciente que la gestion viticole et la traçabilité deviendraient des éléments clés dans un futur proche, j’ai complété mon cursus avec des études en cartographie et systèmes d’informations et ai mis en pratique ce savoir-faire sur le vignoble alsacien.

J’ai, à cette même époque, développé de l’intérêt pour le marché des rosés, persuadée que ce serait un pari sur l’avenir. Je me suis donc spécialisée en vinifications des rosés dans les Côtes du Rhône et l'Ardèche.

Ayant par la suite développé un système d’information sur mon poste dans le Languedoc, j’ai pris conscience des difficultés à venir dans le milieu coopératif : le vieillissement des associés et le non-renouvellement. J’ai donc travaillé sur le développement de solutions foncières pour le fermage ou l’acquisition de foncier par les coopératives. Grâce à ma persévérance et à mes projets stratégiques, j’ai gravi les échelons du milieu coopératif.

Après une longue expérience des vins méditerranéens rouges et rosés, j'ai décidé d'en apprendre plus sur les vins d'Océanie. J'ai donc vinifié des sauvignons dans la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande avant de visiter les vignobles Australiens de Yara Valley, de King Valley et de l'iconique Hunter Valley.

Toujours en quête de challenges et de nouveauté, je me suis récemment expatriée au Canada.



Mes compétences :

Oenologie

Viticulture

SIG

Organisation et stratégie

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Esprit d'initiatives

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Persévérante et responsable

Communication interne

Microsoft Office

ISO 900X Standard

Apple MacOS