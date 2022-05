Laurie EFTHIMIADI

1. Leptin-dependent neurotoxicity via induction of apoptosis in adult rat neurogenic cells.

Segura S*, Efthimiadi L*, Porcher C, Courtes S, Coronas V, Krantic S, Moyse E.

Front. Cell. Neurosci., 2015. In press.



2. Cyclin D1 induction preceding neuronal death via the excitotoxic NMDA pathway involves selective stimulation of extrasynaptic NMDA receptors and JNK pathway.

Efthimiadi L, Farso M, Quirion R, Krantic S.

Neurodegener Dis. 2012;10(1-4):80-91. doi: 10.1159/000335911. Epub 2012 Feb 17.



3. Axotomized bulbospinal neurons express c-Jun after cervical spinal cord injury.

Vinit S, Boulenguez P, Efthimiadi L, Stamegna JC, Gauthier P, Kastner A.

Neuroreport. 2005 Sep 28;16(14):1535-9.



Langues

Anglais professionnel : écrit, lu, parlé

Espagnol : notions



Informatique : Pack office (Word, Excel, Powerpoint)



Techniques scientifiques :

Chirurgie, prélèvement de cerveau, fixation de rongeurs

Culture de lignées cellulaires immortalisées

Culture primaire neuronale

Western Blot, immunofluorescence, immuno-histochimie

Extraction et purification d’ADN et d’ARN, PCR.

Coupes au cryostat

Microscopie



Mes compétences :

Immuno marquage

Immunofluorescence

Culture cellulaire

Western blot

Culture primaire de neurones

PCR RTPCR q PCR

Neurochirurgie

PCR