Laurie GRESTEAU

Côté privé:

Véritable amoureuse de la nature, je ne manque pas une occasion de me ressourcer et de photographier les beautés qui nous entourent. Le sport est mon meilleur allié pour prendre du recul face au quotidien et pour me recentrer sur mes priorités. Ancienne championne d'Aquitaine de judo, j'ai depuis troqué mon kimono contre des chaussures de handball.

Côté pro:

J'aime les challenges: quelle satisfaction de voir que je peux réussir des défis auxquels je n'avais pas pensé! Plutôt du genre optimiste, je considère que chaque problème a sa solution, et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Microsoft Office

Reportage photo

Social media

Logistique

Rédaction de contenus

Administration des ventes

Community management

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Benchmarking

Gestion des stocks

Analyse de données

Adobe InDesign

Gestion événementielle

Analyse des ventes