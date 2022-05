Laurie HENRY

Titulaire d'un Master 2 de recherches en Biologie, je prends en charge l'éducation complète de mon fils à la maison et est l'auteur d'un blog de vie et d'un site de communication scientifique.

Je mets donc mes compétences de rédaction, journalisme et scientifique aux services de l'écriture d'articles de vulgarisation scientifique.

Je corrige et relis tous les documents universitaires et articles de presse.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Ecriture

Relecture / corrections

Vulgarisation scientifique

Journalisme scientifique