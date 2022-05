Laurie LEBRAUD

Je suis actuellement en charge de la coordination et du suivi administratif et financier de projets européens pour la Région Languedoc Roussillon.

Économiste de formation, ayant une bonne connaissance des secteurs privé, public et associatif, mes expériences passées et présente m'ont amenée à accompagner et consolider le développement financier et organisationnel des structures avec lesquelles j'ai collaboré : audit juridique et financier, structuration et organisation de services, recrutement, gestion financière, développement commercial,...









Mes compétences :

Analyse économique

Communication

Développement durable

Développement personnel

Énergies renouvelables

Environnement

Fleurs de Bach

Formation

Suivi Des Projets

Management

Gestion de projet