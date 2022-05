Laurie POLACCO

Titulaire du Titre Assistante Ressources Humaines niveau bac +2, je suis à ce jour à la recherche active d'un poste d'Assistante Ressources Humaines.



Mes compétences:

- Assurer l'administration du personnel de l'embauche jusqu'au départ

- Collecter les éléments variables de la paie et vérifier leur prise en compte

- Assurer une veille juridique et sociale

- Mettre en oeuvre les processus de recrutement, d'intégration et de formation des salariés



C'est avec conviction et ambition que je souhaite poursuivre mon investissement dans le domaine des Ressources Humaines.



JE SUIS A L’ÉCOUTE DE TOUTE OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES.



