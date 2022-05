Laurie RANCHET

De formation commerciale ( BTS Commerce International ), j'ai travaillé pour l'agence SENSORY COMMUNICATION en tant que stagiaire pendant 2 mois. J'ai pu effectuer des tâches de prospection et de suivi de clientèle. Début 2015 , j'ai intégré la société AGRIPOLYANE en tant qu'assistante commerciale stagiaire pendant 1 mois où j'ai pu effectuer toute les tâches d'une assistante commerciale ( Prise de RDV, gestion des commandes et des factures, accueil physique..). Organisée et rigoureuse, j'aime travailler en équipe dans un environnement dynamique. Je recherche donc un emploi en tant qu'assistante commerciale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP : EQUAPRO ( Logiciel de gestion)