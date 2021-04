Laurinda FERREIRA

Très bonnes connaissances et expérience en négociation commerciale export de type B to B.

Je dispose de qualités relationnelles, d'une grande rigueur et de capacités d'organisation, d'écoute et d'analyse qui me permettent de répondre aux exigences des clients.

Également dotée d'un tempérament combatif et d'une forte capacité d'adaptation, j'ai le souci d'efficacité et le sens du résultat.



Mes compétences :

Relationnel

Vente

Connaissance clients

Gestion

Négociation internationale

Management

Adaptation

Négociation contrats

Négociation commerciale

Développement commercial

Rigueur

Linguistique