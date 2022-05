Laurine ALESSANDRI

Après l'obtention de mon BTS, j'ai souhaité me forger une expérience professionnelle et ai ainsi préparé une Licence Economie-Gestion spécialité Commerce International avec le CNAM, en alternance. Je suis ainsi rentrée chez Carrier Tranicold Europe à Rueil-Malmaison (92) en tant qu'assistante commerciale export, au sein du département Customer Response Center.

A la fin de mon contrat d'alternance et après avoir obtenu ma licence, j'ai eu l'opportunité de poursuivre ma carrière chez Carrier Transicold Industries, fournisseur de Carrier Transicold Europe. J'ai ainsi occupé pendant 4 mois en CDD le poste de technicienne d'expéditions, ce qui m'a permis de comprendre les flux logistiques et la supply chain en amont de la commande clients. Au terme de ces quatre mois, j'ai eu l'opportunité, tout en conservant une partie de mon portefeuille clients export, sur le remplacement de ma responsable hiérarchique, de co-piloter le système d'amélioration continue commun aux deux entités, et ainsi de mettre en application les quelques pricipes lean étudiés en Licence. 6 mois plus tard et avec un bagage de formations sur le Lean dispensées par Carrier, j'obtenais mon CDI en tant que chef de projets logistique expéditions, me permettant ainsi de piloter toute la partie qualité sur le site tout en prenant le lead sur les projets logistiques. J'ai notamment travaillé dans un premier temps sur un projet code barres, puis en 2014 sur un chanter 3P Lay Out. Je suis garante des standards de travail du site, de ses procédures qualités, de leur respect, mise à jour et bonne mise en oeuvre.

J'évolue au sein d'une entreprise leader sur son marché, les groupes frigorifiques pour camions, pour qui l'éthique, la sécurité & l'environnement, la qualité et le bien être de ses salariés sont des axes de priorité.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Export

Relations clients

Gestion de projet

Lean management

Baan

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010