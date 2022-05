Laurine DUMOTIER

Bonjour ,



Actuellement en formation dans le but d'obtenir une certification Responsable Qualité Sécurité Hygiène et Environnement , de niveau Bac +4, je suis actuellement en poste chez Méo-Fichaux à La Madeleine.



Titulaire d'un DUT chimie fait par apprentissage à l' IUT A de Lille 1 , à Villeneuve d'Ascq. Mon apprentissage à été effectué à Blédina ainsi que Arc International où j'ai développé des connaissances dans le domaine de l'agroalimentaire et du verre , j'ai progressé en autonomie et rigueur et j'ai amélioré mes connaissances en qualité , en chimie : dosages volumétriques , dosage physico-chimiques , dosages par absorption atomique de flamme (en mode émission et absorption) , fluorescence X , ainsi qu'en microbiologie : recherche de bactérie spécifique , ensemencement , repiquage ...



Mon cursus à fait de moi une technicienne de laboratoire chimiste et microbiologiste , polyvalente avec de bonne connaissances en qualité et des notions sur les normes européennes type ISO ainsi qu'en Hygiène Qualité Sécurité et Environnement ( HQSE) .



Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise dans le domaine de :

- Agroalimentaire

- Verre ou Matière minérale

- Microbiologie



Mon profil est le plus adapté pour les postes suivants :

- Qualité

- R & D

- Technicienne chimiste

- Technicienne microbiologiste



Mes compétences :

Travail en équipe

Absorption atomique

Autonomie

HPLC

Fluorescence X

Esprit d'initiative

Rigueur

Chromatographie gazeuse

Dosage volumétriques

Verre

Compétences en Matières Premières

Gestion des réclamations

Agroalimentaire

Microbiologie

Recherche bactériologique

Nucléaire

Triage