Laurine EMERTON

Bonjour à tous,



Je suis une étudiante en commerce et passionnée, actuellement en alternance en tant que chargée d'affaires au sein de SERIS.

De nature éclectique comme le montre mes précédentes expériences avec un stage dans une Brasserie à Montréal et un poste de conseillère de clientèle chez Bouygues Telecom.



Je m'intéresse aux réseaux sociaux et au community management, à l'intelligence économique, la veille commerciale, aux astuces pour la prospection...



Mes compétences :

Négociation commerciale

Techniques de vente

Management commercial

Négociation