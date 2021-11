Laurine HAUTOT (LEMESLE)

Je suis passionnée par la mise en avant des territoires agricoles, notamment par le biais des produits régionaux, qui sont une belle vitrine pour chacune des régions française, mais aussi du tourisme agricole.

La sensibilisation du public à l'agriculture est aussi un domaine qui me tient à cœur.



Proche du monde agricole, j’apprécie aussi être au contact des agriculteurs, en particulier dans le domaine laitier dont j’ai une connaissance approfondie, suite à mon expérience personnelle et professionnelle.



Ouverture d’esprit, force de proposition et enthousiasme sont des atouts que je peux vous faire valoir.



N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Biologie

Agriculture polyculture élevage

Logiciel R

Agronomie

Microsoft Windows

Marketing

Développement durable

Statistiques

Agroalimentaire

Microsoft Office

Santé au travail

Sécurité au travail

GIMP

Adobe InDesign CS6

Analyse

Photofiltre

Communication