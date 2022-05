Laurine HUGUENOT

En formation de type BTS communication, pendant les vacances scolaires je suis hôtesse d'accueil dans le groupe BNP Paribas.



J'ai choisis de faire un BTS en initial, mais j'ai tout de même eut l'occasion d'être en relation avec plusieurs annonceurs et leur proposer des solutions ou des strategies de communication.

En effet, dans le cadre de nos études, nous avons créé une agence fictive (AML Communication) avec 3 membre de ma classe et moi même.

Nous avons donc inventé une identité visuelle à notre agence (logo, charte graphique, plaquette commerciale). Nous avons egalement créé un fichier prospect, l'avons qualifié et suite à ça, avons envoyé des courriers de type publipostage.

L'expérience sur le terrain fait donc partie integrante de ma formation. Mais il reste le domaine digital dont il me manque certaines bases et que je souhaite particulièrement maitriser.



Mes compétences :

Maitrise du pack office & Photoshop