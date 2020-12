Laylla GONZALEZ

Ingénieur diplômée en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, j'ai une double compétence en gestion des risques et en toxicologie (risque chimique - REACH, ...) sur la base d'une formation de chimie.

Mon parcours et mon expérience correspondent au domaine du management QHSE et je poursuis actuellement une formation en ingénierie de la dépollution à l'INSA de Toulouse.







Mes compétences :

Document Unique

Pénibilité au travail

Ergonomie

Veille réglementaire

Maîtrise et prévention des risques professionnels

REACH et aspects réglementaires

Toxicologie et éco-toxicologie

Management de la Qualité, Sécurité et Environnemen