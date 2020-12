Le Gouvello PIERRE

Né en 1948, aîné d'une famille de 7 enfants, je voulais faire une carrière militaire comme officier d'active. Un problème de santé, en corniche préparatoire à Saint Cyr, m'en a empèché. Après un DUT de gestion, j'ai effectué mon service militaire comme aspirant de réserve. En 1973, je suis entré chez RANK XEROX où j'ai été évolué jusqu'au poste de Chef des Ventes. En 1978, retour vers la Bretagne en tant que Chef du personnel aux Laboratoires YVES ROCHER. Successivement Directeur Régional Magasins, puis Directeur Logistique et Directeur des Relations Extérieures, j'ai rejoint le groupe LECLERC en 1991, en tant que Secrétaire Général de la filiale KERMENE. Après une expérience de 6 mois dans la fonction publique territoriale (DRH à la Région des Pays de la Loire), j'ai été rappelé en 1993 par le Groupe YVES ROCHER pour prendre la Direction Générale de la filiale Thalassothérapie DANIEL JOUVANCE, à Pornichet. Après avoir triplé les capacités de l'entreprise et "boosté" les résultats, j'ai quitté le Groupe en 2005 pour prendre un temps de pause. J'en ai profité pour réaliser quelques rèves, en particulier une traversée de l'Atlantique à la voile, puis une croisière dans les Caraïbes. En 2007, j'étais recruté comme Directeur Régional Ouest chez MEDIPSY, filiale de GENERALE DE SANTE, premier groupe français d'hospitalisation privée. Responsable de 9 cliniques psychiatriques, je répondais de leurs résultats devant la Direction Générale. En 2010, à 62 ans, je faisais valoir mes droits à la retraite.

Mariés, parents de 5 enfants, mon épouse et moi-même sommes grands-parents de 16 petits-enfants.

Les formations suivies: DUT gestion, formation d'officier à l'EAG, actuellement Lieutenant-Colonel (H), RH à l'ENOES, gestion à l'IGR, formation militaire supérieure à l'IHEDN.



Mes compétences :

Consultant RH, coaching,commercial