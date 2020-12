Léa BASCLE

Etudiante en première baccalauréat professionnel agricole.



Compétente dans la gestion de projets web, e-marketing via les réseaux sociaux, je suis en capacité de piloter un projet sous tous ces aspects.



Savoir-faire et faire-savoir est ma devise, je saurais promouvoir votre entreprise comme j'ai promu la mienne.

Passionnée par le web et le (l'e-)commerce, je suis toujours à l'affût de nouvelles solutions et des nouvelles tendances.



Ma rigueur ainsi que mon dynamisme au travail sont mes meilleurs atouts et m'ont permis de structurer de nombreux projets et de les mener à bien.



Mon profil retient votre attention ? Parlons de moi, parlons de vous.