Léa COURTIER

Quadrilingue Anglais-chinois-espagnol (courant) et diplômée d’une grande école de commerce (EDHEC), j’ai confirmé de grandes compétences analytiques et organisationnelles lors de mes trois ans d’expérience professionnelle en tant qu’acheteuse dans l’industrie et chargée de gestion immobilière chez un promoteur chinois. J’ai également développé une affinité particulière avec le secteur des vins et spiritueux en réalisant mon mémoire de fin d’étude sur Les conséquences de l’insertion de la Chine sur le marché vitivinicole mondial.



Impliquée dans mon travail et habituée aux environnements interculturels, mes grandes capacités d’adaptation me permettent d’être à l’aise sur des missions qui requièrent à la fois beaucoup de rigueur mais également de grandes capacités relationnelles (coordination de plusieurs services, et gestion de relations avec des partenaires extérieurs). Aujourd’hui, forte de ces expériences, je souhaite continuer à développer ces compétences au sein d’un département achat ou sur des projets d’optimisation fonctionnelle à envergure internationale particulièrement dans les secteurs de l’industrie, de la logistique ou des vins et spiritueux.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Approvisionnement

Chinois

Microsoft Excel 2010

Chine

Étude de prix

Étude de marché

Anglais

Espagnol

Microsoft Office

Achats

Automobile