Etudiante en M2 Marketing et Stratégies de Marques, je suis en stage chez Twybee, en tant que Chargée de Marketing & Communication.



Twybee accompagne les entreprises dans la mise en place et l'apprentissage des solutions Atlassian : Jira, Confluence, Bitbucket et Trello.



Retrouvez-nous sur notre site web https://www.twybee.com et sur notre page LinkedIn https://www.linkedin.com/company/twybee