Je me présente, je suis Léa, j ai 21 ans et dès la rentrée prochaine j intègre l ECM de Besançon pour un BTS Gestion de la PME. Pour me préparer concrètement au métier d assistante polyvalente, jai choisi la voie de l alternance.



Ambitieuse, organisée, dotée d'un bon sens relationnel et m'adaptant facilement à un nouvel environnement, je cherche à étendre mes compétences au sein du domaine de la gestion administrative, comptable et commerciale.