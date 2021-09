Léa GREGORIO

Gestion

Gestion commerciale, financière et comptable

Connaissance techniques en management stratégique des entreprises, management de projets

Connaissances techniques en fiscalité, droit pénal, gestion des rémunérations et en paye

Maîtrise des techniques modernes de contrôle de gestion et de gestion de la qualité





Gestion de la clientèle

Accueil, vente, conseils

Maîtrise de la relation clients et des techniques de commercialisation

Gestion des litiges



Bureautique

Maîtrise de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, et d’Internet

Bases du publipostage



Langues

Portugais : courant

Anglais : professionnel et technique



Mes compétences :

Accueil

Banque

Commercial

Informatique

Management

Vente