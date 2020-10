Léa LUCIOL

Une double compétence en management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement (QSE) et en droit pour vous accompagner sur le terrain et dans le pilotage de votre système QSE au sein de secteurs d'activité exigeants: nucléaire, BTP, industrie du recyclage.



Mes compétences :

Droit

Environnement

Gestion administrative

Gestion de projet

Qualité

Autonomie

Recherche

Travail en équipe

Sécurité

Aptitudes relationnelles

Sûreté nucléaire