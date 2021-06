Je suis actuellement en terminale STMG (Science et Technologique du Management et de la Gestion) avec comme spécialité Ressources Humaines. J'intègre l'année prochaine un BTS en Gestion de la PME en alternance et j'espère continuer mes études et me spécialiser en Ressources Humaines. Je recherche donc une entreprise qui pourrait me prendre en alternance, mes cours commenceront en Octobre mais je peux si besoin commencer en entreprise en Aout ou Septembre.

J'ai des compétences en informatique (Word, Excel, Power Point) et des notions en Ressources Humaines.