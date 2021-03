Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des dispositifs de formation, multimodaux, alliant présentiel et distanciel.





Domaines d'intervention :

- Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique

- Conseil et accompagnement

- Conduite de projets

- Conception pédagogique

- Terminologie, rédaction

- E-Learning, Serious game



Mes compétences :

Elearning

Ingénierie de formation

TIC

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Multimedia