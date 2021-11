Léa SMADJA

To check my LinkedIn page in English, please click on this link:

https://www.linkedin.com/in/hirelea

----------------------------------------------------

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo.

Après l'obtention d'une licence en Communication, j'ai choisi de continuer avec un Master en Marketing à l'INSEEC afin de développer des compétences dans un domaine plus commercial et stratégique.

J'ai décidé de me spécialiser en Marketing Digital & E-Business pour ma dernière année d'études dans le but de comprendre les besoins et les attentes actuelles et futures des entreprises.



Après un stage de fin d'études et une première expérience professionnelle chez Annick Goutal en tant que chargée de projet digital & eCommerce, je cherche aujourd'hui un emploi en marketing digital/ eCommerce et suis disponible dès à présent.



Je suis curieuse, enthousiaste j'ai une forte éthique professionnelle et je serais ravie de répondre à toutes vos éventuelles interrogations.



Bonne visite !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop CS5

Internet

Web 2.0

Stratégie digitale

Relations Presse

Réseaux sociaux

Marketing

Evénementiel

E-commerce

eCRM

Communication

Webmarketing