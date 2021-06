Leila BENAKCHA

Le cabinet Sud RH & Associés est un cabinet de gestion sociale proposant des solutions complètes et adaptées à ses clients experts comptables et dirigeants de TPE/PME.



Outre la gestion de la paie, des déclarations sociales (DSN) et du personnel, nous mettons à disposition de nos clients un bureau social spécifiquement dédié à l'assistance RH au quotidien (optimisation, conseil, gestion des évènements salariés...), ce qui nous permet de prendre intégralement en charge la mission sociale dans tous ses aspects administratifs et ainsi vous libérer un temps précieux pour vous concentrer sur votre cœur de métier, que vous soyez expert- comptable ou chef dentreprise.



Nos prestations se différencient par la qualité de la formation des intervenants de nos équipes, habilités à suivre et à appliquer en temps réel les évolutions législatives et conventionnelles, ce qui vous garantit une paie conforme et des conseils fiables.



Pour tout projet d'externalisation ou de sous-traitance, vous pouvez nous contacter au 04.69.96.00.16 ou à contact@sudrhassocies.fr