Leïla KAÏD

Commerciale sédentaire depuis une dizaine d'années dans des secteurs d'activités très variés.

Multifonctions, plusieurs compétences: dans le domaine commercial, marketing et dans la communication visuelle.

Niveau d'expertise: sénior

160% des objectifs atteints

Fort goût du challenge,du travail en équipe, sens de la communication, impliquée, rigoureuse et persévérante.

Facilité d'adaptation à tout type de secteur d'activité et d'ERP ou de CRM utilisé dans l'entreprise.

Maîtrise du pack office et des logiciels de PAO ( Photoshop/ illustrator/ X Press)



Mes compétences :

Graphiste

Négociation

Négociation commerciale

Commerce B2B

Marketing direct

Communication

Négociation de contrat

Prospection commerciale

Action commerciale

Communication commerciale

Stratégie commerciale

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator