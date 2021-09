Leslie BRASSAC

Diplômée en droit des affaires (M2 Droit privé et carrières judiciaires, mention droit pénal de l'entreprise à l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines) et titulaire d'une licence de Droit anglo-américain (université de Cergy-Pontoise), j'ai acquis une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’édition et de la rédaction de contenus relatifs à l'actualité juridique / économique / financière.



J'ai par ailleurs développé une expertise particulière dans la conception de contenus rédactionnels sur le Web (brèves, articles, dossiers thématiques) pour le compte de cabinets d'avocats d'affaires et d'établissements bancaires.



J'occupe actuellement le poste de journaliste pour le Quotidien en ligne ActuEL Direction Juridique.



http://www.actuel-direction-juridique.fr



Mes compétences :

Rédaction web

Rédaction de contenus

Édition

SEO

Droit des affaires