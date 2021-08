Leslie MORANT

Psychologue clinicienne, récemment en poste au CIDFF 17 sur l'antenne de Saintes, 3 jours/semaine, je cherche à compléter mon activité en région bordelaise. Je suis particulièrement intéressée par l'aide aux victimes et le secteur de l'enfance et l'adolescence : sanitaire, médico-social, associatif, ainsi que par l'animation de régulation d'équipe, la formation, la recherche et l'enseignement.



Diplômée d'un Master Psychologie Clinique et Psychopathologie, mon parcours est marqué par les expériences auprès d'enfants et adolescents, dans le secteur médico-social et pédopsychiatrique : Hôpital de jour, Maison d'enfants à caractère social, ITEP/SESSAD.



Je souhaite partager et enrichir mes expériences et ma clinique au sein d'autres équipes et institutions.



Mes compétences :

Bilan psychologique

Tests psychologiques

Thérapie de soutien

Thérapie individuelle

Ateliers thérapeutiques

Régulation d'équipe

Suivi famille

Aide aux victimes