Leticia BAZOUNE

Formation : Étudiante à Radboud Universiteit à Nimègue, Pays-Bas.



Compétences :



-Langues : Allemand (langue maternelle), anglais (couramment), français (intermédiare), néerlandais (débutant), chinois (débutant)



-Word, Excel, PowerPoint



- Personnalité : Je suis une personne communicative et serviable qui aime travailler en équipe. Je m'intéresse aux langues et j'étudie la communication commerciale internationale aux Pays-Bas. Je suis une personnalité créative et ouverte.