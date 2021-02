Leyla LEYLA AL SADI

Documentaliste d'entreprise de formation, j'ai une expérience solide secteur technique / énergie en tant que prestataire de service. Mes missions : gestion d'un système GED, contrôle documentaire et archivage de documents; inventaire, indexation et classement de dossiers de plans; constitution d'un dossier d'ouvrages dans le cadre d'un projet.

je suis intéressée par le secteur de l'énergie et de l'environnement : - les activités de contrôle documentaire - la GED - l'archivage - l'organisation d'un fonds - la constitution de dossier d'ouvrage - la documentation de projet - la recherche documentaire.



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Anglais

Anglais courant

Archivage

Capacités rédactionnelles

Communication

Documentaire

GED

Organisation

Qualité

Recherche

Synthèse

travail en équipe