Lianakanto RAJAOBELISON

Acheteuse industrielle avec 2 ans d’expérience dans diverses commodités technologiques, majoritairement dans le secteur de l’Énergie et de la Défense.



Mes expériences sont centrées sur les achats de production en petite et moyenne séries, avec une bonne connaissance des outils de type ERP Achats.



Je suis à la recherche d’un poste d’acheteur:

- sur des missions qui ont du sens

- dans une entreprise qui contribue à l’amélioration de la société humaine et lui rend service grâce à ses activités

- dans une entreprise qui saura valoriser le travail et les efforts de ses salariés.



Mes compétences :

Achats

Sap

Sap material management

Sous-traitance

Gestion de projet

Facturation

Microsoft office

Sourcing

Gestion de contrats

Sap finance

Animation d'équipe

Gestion des achats

Erp

Gestion des litiges

Electronique

Appels d'offres

Approvisionnement

Communication

Suivi des fournisseurs