Intermittente du spectacle, je possède 13 ans d'expérience dans l'enseignement théâtral et dans la création de spectacles vivants. Depuis 2008, je suis Professeure de Théâtre (enfants à adultes) auprès de diverses Associations et depuis 2015, j'interviens au sein d'Ecoles primaires (Temps Scolaire et Périscolaire).



Je me tiens à votre disposition.

CV sur demande

https://lidyamaric.blogspot.com/



Lidya Maric