Lila RUBARBE

Souhaiteriez-vous divulguer vos produits sur les marchés Portugais?

Ou souhaitez-vous une traduction en version Portugais de votre site ?

Votre site internet est stratégiquement conçu pour s’étendre sur les marchés internationaux, je vous propose une prestation de traduction Web pour accroitre a la pluralité de langues de diffusion disponibles sur votre site afin de divulguer vos produits sur les marchés de langue officiel portugaise.

Je Vous propose mes services de Rédaction, Traduction et Optimisation SEO Français vers le Portugais

Native Portugaise, Bilingue, BTS en Informatique, et diplôme en Idiomes et communication BAC +4 à UALG Université Portugal, fluente en Anglais.

+ de 2 ans d’expérience, depuis 2014 J’exerce la fonction de « projet manager SEO » pour le fournisseur exclusif Bandit en France, ALM Bandit Industries et AXXO Forst de l’entreprise Redwood Global UK , mes prestations incluent rédaction, info graphisme et traductions EN > FR.



Je vous propose des Compétences Rédactionnelles:

Traduction ou Production de l’intégralité ou partie des contenus écrits d’un site avec application de techniques d’écriture et de référencement propres au web (brièveté, clarté, accroche, intégration de liens et de mots-clés).

Respect des contraintes diverses : référencement naturel, charte éditoriale, normes et bonnes pratiques en rédaction web (facilité de lecture et de navigation).

Rechercher et intégration des contenus non textuels complémentaires comme des images ou des vidéos



Je vous propose des compétences obtenues de la consolidation d' années expérience tel que:

• Connaissance pratique des outils de webmarketing (référencement, affiliation, partenariat, emailing, blogs, netlinkings …)

• Pratique des outils statistiques et de gestion de base de données (Google Analytics,...)

• Pratique opérationnelle des outils de communication offline (édition, publicité, promotion, PR, PLV...)

• Pratiques rédactionnelles : (Rédaction de dossiers, Ecriture de contenus

• online : actualités, articles, slogans, body-copies…

• Traductions

• De très bonne connaissance des processus marketing et des problématiques de gestion de campagnes acquises au cours d’expériences professionnelles significatives au sein d' un cabinet de conseil.

• Une réelle sensibilité métier et d’excellentes qualités relationnelles.

• La connaissance des solutions de marketing automation (Adobe Campaign, Unica, Oracle Marketing Cloud, SAS,Teradata, ExactTarget Marketing Cloud,..) en plus

• Capacité d'adaptation rapide à des environnements de travail diversifiés

• Des atouts linguistiques tels que: traduction en trois idiomes fluents



Mes compétences :

Audit

WordPress

Teradata

SAS Statistical Package

Pascal

Oracle

Microsoft PowerPoint

Joomla!

FTP

C++

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator