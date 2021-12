Lilia AOUICHI

Je suis diplômée ICN Business School d'un Master 2 en Contrôle de gestion ainsi qu'en Marketing. Mes multiples expériences m'ont permis de développer les compétences suivantes :

- Maîtrise du Pack Office (et sens de la stratégie) -> Powerpoint (support des Comités de Pilotage organisés avec la Direction de l'Association Parme, les campagnes de communication pour les lancements de produits Hilti, etc.) ; Excel (création d'outils de suivi et de pilotage des Pôles Commercial et Production, mission de Global Business Development chez Hilti, traitement de tableaux de bord & reportings chez SNCF et Danone) ; Word (réalisation de dossiers de blanchiment chez BNPP) ;

- Créativité -> Maîtrise des logiciels de dessins Balsamiq, et GIMP : bonne connaissance (réalisation d'une application chez Hilti, d'un catalogue produits chez Vinci) ; Maîtrise de Corel VideoStudio Pro et bonne connaissance d'Audacity (amélioration de vidéos de communication et de rencontres clients chez Hilti).



Mes compétences :

Pack office

Winfact

Bloomberg

Oracle

Thomson

CPMS

VBA

ERP

SketchUp

SAP

GIMP

Audacity

Corel VideoStudio Pro

Balsamiq

Etudes de marché

Prezi