Lilya FIORETZI

Créé en 2008 par l'artiste Alysa Fioretzi, Enchanted Studio est une maison d'éditions et une marque déposée en France, dont les produits, basés sur l'art féerique et ésoterique d'Alysa, sont vendus à l'international.



Enchanted Studio a lancé "Editions Les Fées", société d'édition réservée aux professionnels. Cette filiale propose des objets féeriques et ésoteriques au prix de gros : posters et affiches, sets de papier à lettre, cartes postales et cartes de voeux , bijoux fantaisie, mugs et autres cadeaux originaux.



Notre label de carterie est imprimé par notre imprimeur partenaire, le reste de notre collection est créé dans nos studios.



Les posters et prints sont imprimés en impression giclée, une méthode employée par les musées pour offrir l'apparence de peintures originales. Les bijoux sont faits main, avec différents apprêts, perles et des mini illustrations fixées par un cabochon en verre.



Editions Les Fées continue de développer de nouveaux produits signés Enchanted Studio.



Retrouvez nous en ligne:

Editions les fées - www.editionslesfees.com

Enchanted Studio - www.enchanted-studio.com



Mes compétences :

Logiciel libre

Webmaster

Arts graphiques

Conception graphique

Publicité

Adobe Photoshop

Design

Création d'entreprise

Illustration jeunesse

Illustration