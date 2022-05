Linda BATTIN

Diplômée en Ressources Humaines, j'évolue en tant que chargée de missions Ressources Humaines.



J'aime ce métier qui se situe au cœur des relations humaines. En effet, il est riche de travailler avec tous les corps de métier. Les RH accompagnent les collaborateurs dans l’évolution de leur carrière, et concourent au développement de leurs compétences.



Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans la fonction RH est sa position actuelle en tant que Business Partner RH puisqu'elle contribue aux décisions stratégiques et opérationnelles de l’entreprise et participe à sa performance.



Aujourd'hui, j'ai accru mon appétence pour l'administration du personnel, les relations sociales, la diversité, et le recrutement.



Je suis particulièrement attachée au concept de « diversité ». Il est important de lutter contre toutes formes de discriminations (sexe, âge, handicap, orientation sexuelle, origine ethnique, religions etc…). De plus, s’engager dans la diversité permet de recruter une variété de profils qui ne peuvent qu’enrichir l’entreprise et ses valeurs. Bref, les politiques de gestion de la diversité sont au cœur des métiers des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Optimisation des process

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Analyse juridique

Relations sociales & syndicales

Gestion du personnel

Droit du travail