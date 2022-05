Linda BELLEY

Je souhaite aujourd'hui m’investir et m’épanouir dans un

nouveau challenge en apportant expérience, professionnalisme et enthousiasme au sein d'un groupe en partageant des valeurs communes.



Mes différentes expériences de travail m'ont permis d'affiner mes qualités de gestionnaire et de

manager, mais aussi de développer polyvalence et rigueur de travail. Femme de terrain, mon

objectif fondamental est la satisfaction et le bien-être de la clientèle et du personnel dans le

respect des normes ainsi que la qualité des services proposés. Sens de l'accueil et du service,

souci du détail et esprit d'équipe font partie intégrante de mon action au quotidien, et ce dans

une ambiance conviviale.



Dans l'attente d'un prochain contact,

Cordialement,



Mes compétences :

Hotel

Hôtellerie

Management