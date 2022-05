Linda CUSATIS

Je suis une gestionnaire déterminée, une manageuse motivante et une passionnée d'IT à la recherche d'une équipe avec laquelle relever de nouveaux défis. Polyvalente, curieuse et persévérante, votre projet sera le mien !



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Suivi de réalisation

Management d'équipe

Devis et facturation

Reportings des livraisons et de la production

Diffusion des médias en ligne

Contrôle qualité

Wordpress

Wireframe

Gestion de la relation client

Google Drive

Gestion de la production

Adobe Photoshop