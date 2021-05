Linda HAMZAOUI

J'ai préparé la licence professionnelle gestion des systèmes dinformation de la paie à lIAE de luniversité Lyon 3 afin de découvrir et apprendre à maîtriser la technicité de la paie et le monde du social.



Ma rigueur, mon sens de lorganisation et de la confidentialité sont les qualités que je mets au service des employeurs.



Mes envies dapprendre, dévoluer et d'anticiper sont incontestables.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Flexibilité

Communication

Relations humaines

Microsoft PowerPoint

Négociation commerciale

Sphinx

Charges sociales

Paie

Sage