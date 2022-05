Avec l'obtention du Master II en Management des R.H. et Responsabilité Sociale de l’Entreprise (IAE de Paris), j’ai aligné ma carrière avec ce que je suis.

Une mission généraliste avec un axe diversité/handicap et des expériences dans la formation et le recrutement m'ont définitivement orienté vers l'humain. Contactez-moi afin d'échanger !



Volonté de rester dans le secteur de la formation, département formation/R.H.



-Ressources Humaines généraliste : recrutement, suivi des accords d'entreprise, soutien aux RRH, disciplinaire,

-Spécialité : Responsabilité Sociale de l'Entreprise, mise en place de politique de Diversité/Handicap/de qualité de vie au travail

-Expérience forte en communication/marketing : interne/externe, intranet/refonte de site, réseaux sociaux, évènementiel

-Administration de la formation (inscription, convention, convocation, facturation)



ATOUTS+ :

-Diplômée Master II Management des Ressources Humaines et Responsabilité Sociale de l'Entreprise, IAE de Paris/Université Paris1 Panthéon-Sorbonne

-Polyglotte, connaissances informatiques



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Community management

Marketing opérationnel

Communication

Gestion administrative

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Droit social

Budget et Controlling

PAO

Evènementiel et logistique

Recrutement

Communication interne

Trade marketing

Communication externe

Marketing RH

Communication RH