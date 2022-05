Madame, Monsieur,





A la recherche d'un emploi dans le secteur administratif, je vous fais part de ma volonté de rejoindre votre entreprise.



Après une expérience réussie de 10 ans chez Castorama, il y a peu, j’ai décidé de me reconvertir. Pour répondre à mes ambitions professionnelles et exploiter au mieux mes capacités, j’ai ainsi passé et obtenu un BTS assistante de gestion PME-PMI en 1 an.



Au cours de cette année j’ai donc suivi, les enseignements de l’EPSECO de Bayonne en alternance avec un poste d’assistante du gérant de l’agence immobilière Euskal Herria de Saint Pierre d’Irube. Cette expérience m’a permis de me familiariser avec les différents aspects et contraintes du métier et de faire preuve d’efficacité tant au niveau des fonctions administratives que dans la communication.



Dynamique, sociable et rigoureuse, j’ai toujours su faire preuve de grandes capacités d’adaptation et d’organisation. Entrée au sein de Castorama en qualité d’hôtesse de caisse, j’ai su inciter mon employeur à étendre mes attributions et à me confier le poste d’hôtesse de caisse principale.

A la recherche d’un poste depuis l’obtention de mon diplôme, il est aujourd’hui impératif pour moi de retourner rapidement vers l’emploi. Intégrer votre structure me permettrait de mettre à profit mes compétences et de concilier mes ambitions professionnelles et personnelles. Convaincue qu'une lettre ne peut révéler totalement ma valeur, je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous apporter plus d’informations et de vous convaincre de ma motivation.

Dans cette attente, je vous prie d'agrée, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.





Linda MOLIN





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel