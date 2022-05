Linda PAPON

Forte d'une première expérience en livraison express, je souhaite me réorienter professionnellement, suite à mon congés parental, dans un secteur stratégique, composante de la réussite des entreprises. Je pense surtout à la messagerie rapide qui se développe de plus en plus et que je pourrais éventuellement faire à moto, ce qui peut être un atout en agglomération intra-muros.

Forte d'une expérience de traiteur, à mon compte, je pense également être capable d'assurer la livraison de produits alimentaires tout en garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité dès leur prise en charge ainsi qu'un grand sens relationnel et commercial.

Mon expérience de prés de 5 ans chez plusieurs restaurateurs ( restaurations traditionnelle, gastronomique ou restauration rapide) m'a permis d'acquérir beaucoup de rigueur et d'implication dans mon métier. j'aime les métiers qui "bougent"



Mes compétences :

Gestion des stocks

Sécurité alimentaire

Restauration

Inventaire

Livraisons

Stratégie de communication

Encaissement

Vente directe

Prospection commerciale

Développement commercial