Linda TAGHOUTI

Diplômée d'un Master 2 Manager en Communication 360° et de l’Innovation à ISEFAC, je propose mes compétences en communication pour un poste de chargée de communication interne ou externe et dispose d'une spécialisation en organisation évènementielle.



Ce que je sais faire : plan de communication, refonte de l’identité de marque, création et production événementielle, community management, rédaction, réalisation de supports print et digitaux.



Ce qui me caractérise : analyse, pragmatisme, autonomie, adaptabilité, réactivité.



Disponible immédiatement



Mes compétences :

Communiqués de pesse

Social media

Médias

Aisance relationelle

Rédaction de contenus

Relations Presse

Réseaux sociaux

Communication online

Relations Publiques

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Adobe Photoshop

Création de site web

Conseil en communication

Identité visuelle

Communication corporate

Communication événementielle

Communication externe

Communication interne

Stratégie de communication

Communication

budgets

Journals